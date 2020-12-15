Тигран Барсегян признан лучшим футболистом “Астаны” уходящего сезона
16:05, 15 Декабрь, 2020
Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Тигран Барсегян признан лучшим футболистом “Астаны” уходящего сезона.
Как передает «Арменпресс», по итогам голосования, проведенного “Астаной”, болельщики именно Тиграна Барсегяна признали лучшим футболистом завершившегося сезона. За звание лучшего футболиста боролись также Макс Эбонг, Марин Томасов, Абзал Байсебеков и Ненад Эрич.
Барсегян в чемпионате Казахстана принял участие в 19-и матчах и забил 3 гола.
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