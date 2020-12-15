Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Тигран Барсегян признан лучшим футболистом “Астаны” уходящего сезона.

Как передает «Арменпресс», по итогам голосования, проведенного “Астаной”, болельщики именно Тиграна Барсегяна признали лучшим футболистом завершившегося сезона. За звание лучшего футболиста боролись также Макс Эбонг, Марин Томасов, Абзал Байсебеков и Ненад Эрич.

Барсегян в чемпионате Казахстана принял участие в 19-и матчах и забил 3 гола.