В четвертом квартале сохранится низкая экономическая активность и низкий внутренний спрос: ЦБ

Центральный банк Республики Армения представил подробности решения о повышении ставки рефинансирования на 1,0 процентный пункт. Как сообщили «Арменпресс», в управлении по связям с общественностью Центрального банка распространено сообщение, которое мы приводим ниже.

“На заседании 15 декабря 2020 г. Совет ЦБ принял решение повысить ставку рефинансирования на 1,0 процентный пункт, установив ее на уровне 5,25%.

Инфляция в ноябре 2020 г. составила 1,3% по сравнению с 1,1% того же месяца прошлого года, 12-месячная инфляция составила 1,6%, что также ниже целевого показателя 4%. В ноябре продолжалась 12-месячная нормальная инфляция, которая на конец месяца составила около 2,0%.

В четвертом квартале на развитие мировой экономики фактически в основном повлияла пандемия COVID-19. Ограничения в некоторых взаимосвязанных странах негативно повлияли на мировой спрос и на экономическую активность. С другой стороны, в ожидании возможного эффективного использования вакцин с начала 2021 года создали благоприятную среду с точки зрения перспективы восстановления глобального спроса. В этой ситуации инфляционные тенденции фиксируются как на международных рынках сырья, так и на продовольственных товарах, что постепенно отражается и на инфляционной среде стран-партнеров. Основываясь на упомянутых событиях, Совет ЦБ считает, что ожидается определенное инфляционное воздействие со стороны внешнего сектора на экономику Армении.

В третьем квартале, в соответствии с прогнозами Центрального банка Армении, был зарегистрирован экономический спад на 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что было связано со всеми сокращениями, зарегистрированными в экономике, особенно в секторе услуг. В четвертом квартале, по мнению ЦБ, низкая экономическая активность и слабый внутренний спрос будут сохраняться из-за негативных последствий введения в Армении военного положения, вспышки новой волны COVID-19 и его быстрого распространения, а также неопределенности перспектив экономического роста. С другой стороны, реализация расширенной налогово-бюджетной политики продолжит оказывать положительное влияние и на совокупный спрос. В таких условиях годовые оценки экономического роста на 2020 год не пересматривались.

Принимая во внимание определенное ускорение инфляции при ожидаемых инфляционных эффектах со стороны внешней экономики, рост добавочной стоимости за риск в стране, Совет ЦБ считает целесообразным повышение ставки рефинансирования. По оценке Совета директоров, денежно-кредитная позиция продолжает быть стимулирующей, которую в прогнозируемом горизонте необходимо будет постепенно сокращать, обеспечивая стабилизацию инфляции около целевого показателя 4%.

Совет ЦБ считает, что в условиях высокой неопределенности по части экономических перспектив, в краткосрочной перспективе существуют риски отклонения инфляции от прогнозируемого курса наверх, поэтому Центральный банк постоянно следит за развитием событий и в случае их проявления готов соответствующим образом прореагировать, обеспечивая стабильность цен в среднесрочном секторе”.