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Азербайджан и Турция подпишут меморандум о поставках газа из Игдыра в Нахичевань

Азербайджан и Турция подпишут меморандум о поставках газа из Игдыра в Нахичевань

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Азербайджан и Турция подпишут меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа в Нахичеваньскую Автономную Республику Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщили азербайджанские СМИ.

Меморандум подпишут министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез и министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. Документ предусматривает поставку газа из турецкой провинции Игдыр в Нахичевань


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