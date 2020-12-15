Сопредседатели Минской группы дополнили свое заявление призывом уменьшить провокационную риторику

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ дополнили свое заявление от 14 декабря, обратившись к недавним событиям в зоне нагорно-карабахского конфликта, призвав к сокращению провокационной риторики. Как сообщает «Арменпресс», новая версия заявления опубликована на официальном сайте ОБСЕ.

Подчеркнув недавние сообщения о жертвах, сопредседатели призвали стороны предпринять дополнительные шаги для стабилизации ситуации в соответствии со своими обязательствами. Ссылаясь на заявление министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 3 декабря, сопредседатели подтвердили общую позицию в пользу всеобъемлющего и стабильного урегулирования всех других ключевых вопросов. «Сопредседатели и стороны подчеркнули важность сокращения провокационной риторики для создания более позитивной атмосферы», - говорится в заявлении.

Сопредседатели призвали Армению и Азербайджан как можно скорее завершить обмен всеми пленными и ускорить опознание и репатриацию останков вместе с МККК.

«Сопредседатели и стороны подчеркнули важность сотрудничества с международными организациями для оказания гуманитарной помощи людям, пострадавшим от конфликта, а также для защиты их культурного и религиозного наследия», - говорится в заявлении сопредседателей.

14 декабря сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Чаффер из США) сделали заявление по итогам регионального визита. Попов, однако, в Баку и в Ереван не приехал.