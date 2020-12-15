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Сопредседатели Минской группы дополнили свое заявление призывом уменьшить провокационную риторику

Сопредседатели Минской группы дополнили свое заявление призывом уменьшить провокационную риторику

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ дополнили свое заявление от 14 декабря, обратившись к недавним событиям в зоне нагорно-карабахского конфликта, призвав к сокращению провокационной риторики. Как сообщает «Арменпресс», новая версия заявления опубликована на официальном сайте ОБСЕ.

Подчеркнув недавние сообщения о жертвах, сопредседатели призвали стороны предпринять дополнительные шаги для стабилизации ситуации в соответствии со своими обязательствами. Ссылаясь на заявление министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 3 декабря, сопредседатели подтвердили общую позицию в пользу всеобъемлющего и стабильного урегулирования всех других ключевых вопросов. «Сопредседатели и стороны подчеркнули важность сокращения провокационной риторики для создания более позитивной атмосферы», - говорится в заявлении.

Сопредседатели призвали Армению и Азербайджан как можно скорее завершить обмен всеми пленными и ускорить опознание и репатриацию останков вместе с МККК.

«Сопредседатели и стороны подчеркнули важность сотрудничества с международными организациями для оказания гуманитарной помощи людям, пострадавшим от конфликта, а также для защиты их культурного и религиозного наследия», - говорится в заявлении сопредседателей.

14 декабря сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Чаффер из США) сделали заявление по итогам регионального визита. Попов, однако, в Баку и в Ереван не приехал.


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