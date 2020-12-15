Арцах приложит все усилия для скорейшего выздоровления армянских военнопленных: президент Арутюнян

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 14 декабря в аэропорту Еревана присутствовал на встрече 44 армянских военнопленных и гражданских лиц, возвращенных на родину. Об этом сообщает «Арменпресс».

Глава государства провел краткую встречу с возвращенными соотечественниками, подчеркнув, что долгожданные ожидания должны превратиться в процесс скорейшего выздоровления и интеграции в общественную жизнь, для чего власти Арцаха готовы приложить максимум усилий. Во встрече приняли участие вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян, Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян и командующий российскими миротворческими войсками в Республике Арцах Рустам Мурадов.