Встреча сопредседателей МГ ОБСЕ и президента Арцаха отменена по инициативе армянской стороны

Встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США), личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и президента Арцаха Араика Арутюняна отменена по инициативе армянской стороны.

Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян.

“Встреча сопредседателей и Араика Арутюняна отменена по инициативе армянской стороны. Причина в неполном формате, особенно с учетом того, что российский сопредседатель не участвует в региональном визите”, - сказал Погосян.

Сопредседатели Минской группы Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шефер (США) Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик в рамках регионального визита прибыли в Ереван после визита в Баку 13 декабря. 14 декабря они встретились с министром иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяном. В данный момент проходит встреча с премьер-министром Николом Пашиняном. Сопредседатель от Российской Федерации Игорь Попов в региональном визите не участвует.

Норайр Шогикян