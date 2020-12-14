В Агдаме от взрыва мины погиб азербайджанский военнослужащий
В результате взрыва мины на территории села Шахбулах Агдамского района 13 декабря погиб один азербайджанский военнослужащий, двое получили ранения. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, двое жителей Агдамского района получили тяжелые ранения.
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