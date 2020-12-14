Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

В Агдаме от взрыва мины погиб азербайджанский военнослужащий

В Агдаме от взрыва мины погиб азербайджанский военнослужащий

В результате взрыва мины на территории села Шахбулах Агдамского района 13 декабря погиб один азербайджанский военнослужащий, двое получили ранения. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, двое жителей Агдамского района получили тяжелые ранения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации