Действия Азербайджана обесценивают присутствие российских миротворцев: Пашинян

Миротворцы Российской Федерации должны обеспечить соответствие статуса сел Хцаберд и Хин Тагер положениям трехстороннего заявления от 9 ноября. Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявил премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Пашинян напомнил, что на заседании Совета безопасности Армении он сказал, что это отдельная тема для обсуждения, почему миротворцы до субботы не были размещены в районах Хцаберд и Хин Тагер. “Но дело в том, что в субботу и в воскресенье там уже были дислоцированы миротворцы, которые опубликовали обновленную карту своей зоны ответственности, она включает и территорию вокруг сел Хцаберд и Хин Тагер. Это означает, что российские миротворцы должны обеспечить соответствие статуса территории положениям трехстороннего заявления от 9 ноября. Это, в свою очередь, означает, что, поскольку с 9 ноября этот район находился под контролем армянских сил, он должен остаться под контролем армянских сил”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что, конечно, действия Азербайджана носят откровенно провокационный характер. “Но это направлено и на то, чтобы обесценить присутствие российских миротворцев в Арцахе. Они хотят показать, что миротворцы не в силах остановить их провокации. Тем более, что Армия обороны Арцаха не может действовать по той же логике, что и азербайджанцы”, - сказал Пашинян.

Он пояснил свою точку зрения, что армянская сторона не должна предпринимать действий, которые могут прямо или косвенно ставить под сомнение эффективность действий миротворцев.

11 и 12 декабря спецназ азербайджанских сил, воспользовавшись тем, что российские миротворцы пока не дислоцированы в этом районе, атаковал села Хин Тагер и Хцаберд в Гадрутском районе Арцаха, взяв под контроль эти населенные пункты.