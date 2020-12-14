Для Армении стали доступны бюджетные средства на сумму около 36,7 млн долларов: ЦБ

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 11 декабря утвердил результаты третьего этапа оценки совместной с Арменией трехлетней программы, в результате чего для Республики Армения стали доступны бюджетные средства в объеме 25,714 млн СДР (СПЗ, около 36,7 млн долларов США). В рамках совместной программы выделены кредитные средства на общую сумму 231,657 млн СДР (СПЗ, около 315 млн долларов США). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

Согласно МВФ, денежно-кредитная политика была экспансионистской по мере необходимости, поддерживая экономику, поддерживая ликвидность банковской системы, в то время как инфляция оставалась низкой. Однако Центральный банк Армении должен внимательно следить за развитием рынка и быть готовым к корректировке денежно-кредитной политики, если это необходимо для обеспечения макроэкономической стабильности при сохранении гибкости обменного курса для смягчения шоков в пределах целевого показателя инфляции. Хотя финансовая система не показала никаких признаков стресса, Центральный банк должен продолжать выявлять потенциальные риски уязвимости в финансовой системе и быть готовым принять соответствующие меры для обеспечения финансовой стабильности.

Члены Правления МВФ положительно отреагировали на то, что социально-экономические потрясения не оказали существенного негативного воздействия на финансовую систему Армении. По мнению правления, реформы в финансовом секторе, некоторые из которых еще не завершены, будут способствовать восстановлению экономики и долгосрочному росту.