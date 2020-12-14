Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

В матче против “Пармы” “Милану” удалось избежать поражения

В матче против “Пармы” “Милану” удалось избежать поражения

В 11-м туре чемпионата Италии по футболу лидирующий “Милан” с “Пармой” сыграл вничью.

Как передает «Арменпресс», “Парма” смогла открыть счет через 13 минут после начала матча. Затем на 56-й минуте Куртич удвоил разницу в счете. Но благодаря дублю Хермандеса “Милану” удалось избежать поражения. Матч закончился со счетом - 2:2.

После этого тура “Милан” продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии “А”. Команда набрала 27 очков. На втором месте “Интер” с 24 очками.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации