Чальян проиграл в поединке за бронзовую медаль индивидуального розыгрыша Кубка мира

Член сборной Армении по греко-римской борьбе Карапет Чальян на индивидуальном розыгрыше Кубка мира проиграл в поединке за бронзовую медаль.

Как передает «Арменпресс», в поединке за бронзовую медаль в весовой категории 77 кг Чальян встретился с представителем Сербии Виктором Немешем. Гюмрийский спортсмен проиграл со счетом 1:4.

Член сборной Армении по греко-римской борьбе Малхас Амоян стал серебряным призером индивидуального розыгрыша Кубка мира. Первую медаль команды завоевал Славик Галстян. В весовой категории до 67 кг армянский борец показал отличную силу воли, проигрывая со счетом 2:4, смог одержать победу над своим соперником Артуром Политаевым из Украины, став бронзовым призером индивидуального чемпионата мира.