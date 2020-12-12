Армянская сторона не раз   призывала  миротворцев  РФ   выполнить свои функции. Мане Геворкян

Армянская сторона неоднократно в письменной и устной форме обращалась к российским миротворцам с призывом выполнить свои функции на участке Ин Тагер-Хцаберд.

Как передает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

«Соглашение об этом достигнуто на высшем уровне», - сказал Мане Геворкян.

12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Республики Арцах — Ин Тагер (Старый Таглар) и Хцаберд.

Части Армии обороны Арцаха принимают адекватные меры для подавления активности противника.

Армия обороны Арцаха ранее заявляла, что 11 декабря около 20:40 часов противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны. В результате начавшейся перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Подробности случившегося выясняются.