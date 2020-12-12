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Армянская сторона не раз   призывала  миротворцев  РФ   выполнить свои функции. Мане Геворкян

Армянская сторона не раз   призывала  миротворцев  РФ   выполнить свои функции. Мане Геворкян

Армянская сторона неоднократно в письменной и устной форме обращалась к российским миротворцам с призывом выполнить свои функции на участке Ин  Тагер-Хцаберд. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра  Армении Мане Геворкян. 

«Соглашение об этом достигнуто на высшем уровне», - сказал Мане Геворкян. 

12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Республики Арцах — Ин  Тагер (Старый Таглар)  и Хцаберд.

Части Армии обороны Арцаха  принимают адекватные меры для подавления активности противника.

Армия обороны Арцаха ранее заявляла, что 11 декабря около 20:40 часов противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны. В результате начавшейся перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Подробности  случившегося выясняются.


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