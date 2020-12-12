Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибудут в Ереван 13 декабря
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шоффер (США) и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик прибудут в Ереван 13 декабря.
Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь министра иностранных дел РА Анна Нагдалян.
«Сопредседатели прибудут в Ереван 13 декабря. Их встречи в Ереване намечены на понедельник», - сказал Нагдалян.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шоффер (США) и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик в настоящее время находятся в Баку с региональным визитом. Они встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Норайр Шогикян
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