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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибудут в Ереван 13 декабря

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибудут в Ереван 13 декабря

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шоффер (США) и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик прибудут в Ереван 13 декабря.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь министра иностранных дел РА Анна Нагдалян.

«Сопредседатели прибудут в Ереван 13 декабря. Их встречи в Ереване намечены на понедельник», - сказал Нагдалян.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шоффер (США) и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик  в настоящее время находятся в Баку с региональным визитом. Они встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

 

Норайр Шогикян

 

 

 


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