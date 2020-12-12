На заседании СНГ замглавы МИД РА заявил об актуальности уточнения данных о пропавших без вести

10 декабря состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ с участием заместителя министра иностранных дел РА Армена Гевондяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе заседания в режиме видеоконференции был обсужден ряд вопросовповестки сотрудничества стран СНГ и международной повестки дня. Повестка заседания включала около 15 документов, направленных на углубление сотрудничества между странами СНГ по различным направлениям, в том числе программа многоуровневых консультаций междуМИДстран СНГ по вопросам деятельности Исполнительного комитета СНГ 2021 года, а также совместных действий государств-участников СНГ по ликвидации социально-экономических последствий эпидемии COVID-19.

Некоторые из подписанных в ходе заседания документов войдут в повестку дня предстоящего заседания Совета глав государств СНГ, в частности, совместное заявление лидеров СНГ по случаю 75-летия ООН, Совместное заявление лидеров СНГ о сотрудничестве в области международной информационной безопасности до 2025 года. Концепция военного сотрудничества государств-участников СНГ, концепция дальнейшего развития СНГ.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Республики Армения представил позицию Республики Армения по вопросам повестки дня. Армен Гевондян также упомянул агрессиюпротив Арцаха, развязанную Азербайджаном при прямой поддержке Турции и причастность наемных террористов. Внимание участников встречи МИД СНГ было акцентировано на вопросах, требующих немедленного решения, таких как обмен военнопленными, заложниками, а также телами погибших, актуальность корректировки данных о пропавших без вести, необходимость сохранения армянских исторических и культурных ценностей.