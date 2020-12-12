Арендованный Францией третий самолет с гуманитарным грузом прибыл в Ереван

Третий самолет с гуманитарным грузом, арендованный Францией, прибыл в Ереван.

Как передает Арменпресс, заявление по этому поводураспространилМИД Франции.

«Он доставил в Ереван пожертвования, собранные Фондом Азнавура (инвалидные коляски, носилки, ходунки, медицинское оборудование, маски, лекарства, предметы ухода, одежда), которые будут распределены фондом.Рейсом также доставлены школьные принадлежности от ЮНИСЕФ, принадлежности, подаренные Фонду Азнавура Фондом Веолия (гигиенические наборы, одеяла).

После рейса, 22 ноября доставившего медицинскую помощь, отправленную Францией больницам Армении, а также самолета, 27 ноября доставившего пожертвования, собранные Фондом Азнавура, гуманитарную помощь Красного Креста ЮНИСЕФ, о/о «Электрики без границ» и пожертвование фонда Veolia,это третий самолет, координируемый Кризисным центром министерства иностранных дел Франции. Он выражает солидарность Франции с Арменией, с народом, пострадавшим от нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении.