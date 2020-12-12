Противник предпринял попытку наступления на южном направлении Армии обороны

Распространенная в азербайджанских СМИ информация о том, что якобы армянские силы прибегли к вооруженной провокации на Гадрутском участке, в результате которой был ранен один азербайджанский военнослужащий, не соответствует действительности.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армия обороны Арцаха.

«Реальность же состоит в том, что 11 декабря около 20:40 часов противник совершил попытку нападения на одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны. В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Ведется расследование с целью выяснения деталей дела», - говорится в сообщении.