Министр обороны Армении посетил Центральный клинический военный госпиталь

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 11 декабря посетил Центральный клинический военный госпиталь министерства обороны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, медперсонал госпиталя представил министру работу по оказанию медицинской помощи военнослужащим и резервистам, получившим ранения в ходе боевых действий. Глава Минобороны поблагодарил медперсонал госпиталя за достойное выполнение миссии.

Вагаршак Арутюнян обошел отделения больницы, побеседовал с военнослужащими и пожелал им скорейшего выздоровления. Министр обороны наградил молодых людей, героически сражавшихся на войне, ведомственными наградами.

Министр обороны обсудил с руководителями Военно-медицинского управления Вооруженных сил и Центрального клинического военного госпиталя Минобороны действия военно-медицинской службы во время войны и дал указания по организации дальнейшей работы.