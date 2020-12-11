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Министр обороны Армении посетил Центральный клинический военный госпиталь

Министр обороны Армении посетил Центральный клинический военный госпиталь

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 11 декабря посетил Центральный клинический военный госпиталь министерства обороны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, медперсонал госпиталя представил министру работу по оказанию медицинской помощи военнослужащим и резервистам, получившим ранения в ходе боевых действий. Глава Минобороны поблагодарил медперсонал госпиталя за достойное выполнение миссии.

Вагаршак Арутюнян обошел отделения больницы, побеседовал с военнослужащими и пожелал им скорейшего выздоровления. Министр обороны наградил молодых людей, героически сражавшихся на войне, ведомственными наградами.

Министр обороны обсудил с руководителями Военно-медицинского управления Вооруженных сил и Центрального клинического военного госпиталя Минобороны действия военно-медицинской службы во время войны и дал указания по организации дальнейшей работы.


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