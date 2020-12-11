Затулин считает заявления Алиева в адрес Армении оскорбительным также и для России

Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин считает высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Армении оскорбительным также и для Российской Федерации. Как сообщает Арменпресс, Затулин заявил об этом 11 декабря в ходе видеомоста Ереван-Москва.

«Парады (подобные бакинскому - ред.) являются оскорблением, попыткой унижения не только Армении и армянского народа, но и союзной ей России. Россия и Армения - союзники. Поэтому все, что прозвучало во время парада, особенно, отсылки президента Азербайджана к Великой Отечественной войне, попытки провести параллели между борьбой с фашизмом и операцией в Нагорном Карабахе, кощунственны, лживы и заслуживают всяческого осуждения», - сказал Затулин.

Во время военного парада в Баку Алиев назвал Ереван, Севан и Зангезур «азербайджанскими территориями», а Эрдоган сказал, что это «день просветления душ Энвера-паши, Нури-паши и солдат Кавказской исламской армии».