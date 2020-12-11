Будет подготовлен доклад, в котором будет рассмотрен также вопрос Нагорного Карабаха: Меркель

Подводя итоги первого дня саммита ЕС в Брюсселе, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что санкции против Турции «демонстрируют решимость ЕС».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие источники, Макрон заявил: «Санкции, введенные против Турции из-за буровых работ в восточной части Средиземного моря, показывают, что отныне дестабилизирующие действия неприемлемы для ЕС». Макрон также отметил, что ЕС готов к диалогу с Турцией.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила: «Мы согласны с обсуждением экспорта оружия в Турцию в контексте НАТО». Меркель также отметила, что к саммиту ЕС в марте должен быть подготовлен доклад по Турции. В докладе будет рассмотрена проблема как Ливии, так и Нагорного Карабаха.