Вопрос признания права Арцаха на самоопределение нужно продвигать в формате Минской группы ОБСЕ

Очень важно возобновить посредническую миссию сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это может быть использовано для исправления недостатков в подписанном Россией, Арменией и Азербайджаном заявлении по Арцаху. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сообщил и. о. директора Института востоковедения Национальной академии наук Армении, академик, тюрколог Рубен Сафрастян. Он отметил, что Россия заявляет о приверженности сопредседательству Минской группы ОБСЕ. США и Франция также полны решимости возобновить посредническую миссию сопредседателей Минской группы.

“Я очень надеюсь на этот формат. Ведь именно этот формат позволял сохранять мир в течение десятилетий, хотя Азербайджан почему-то пошел на войну. Минская группа ОБСЕ - это мера, с помощью которой мы можем внести коррективы в те тяжелые условия, которые нам поставили. Следует приложить все усилия, чтобы заполнить пробелы в документе. Есть много вещей, которые нужно прояснить”, - сказал Рубен Сафрастян.

Кроме того, по мнению Рубена Сафрастяна, переговорный процесс при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ должен способствовать продвижению Армении к признанию права народа Арцаха на самоопределение. Он считает, что армянская дипломатия должна максимально использовать этот формат для продвижения этого важного вопроса и его положительного решения.