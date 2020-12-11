Неужели он не сознавал, что подрывает суверенитет Азербайджана?: Жесткий ответ МИД Ирана Эрдогану

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем микроблоге в Twitter жестко ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с отрывком из стихотворения, произнесенного им 10 декабря на параде в Баку.

“Эрдогану не сообщили, что то, что он неполностью произнес в Баку, касается насильственного отделения районов к северу от Аракса от иранской родины.

Неужели он не осознавал, что подрывает суверенитет Азербайджанской Республики?”, - как сообщает «Арменпресс», написал Зариф, добавив: “Никто не может говорить о нашем любимом Азербайджане, имея в виду иранскую провинцию Азербайджан”.

Во время военного парада в Баку 10 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прочитал часть из стихотворения о реке Аракс, содержащую сепаратистские идеи.