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Неужели он не сознавал, что подрывает суверенитет Азербайджана?: Жесткий ответ МИД Ирана Эрдогану

Неужели он не сознавал, что подрывает суверенитет Азербайджана?: Жесткий ответ МИД Ирана Эрдогану

 Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем микроблоге в Twitter жестко ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с отрывком из стихотворения, произнесенного им 10 декабря на параде в Баку.

“Эрдогану не сообщили, что то, что он неполностью произнес в Баку, касается насильственного отделения районов к северу от Аракса от иранской родины.

Неужели он не осознавал, что подрывает суверенитет Азербайджанской Республики?”, - как сообщает «Арменпресс», написал Зариф, добавив: “Никто не может говорить о нашем любимом Азербайджане, имея в виду иранскую провинцию Азербайджан”.

Во время военного парада в Баку 10 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прочитал часть из стихотворения о реке Аракс, содержащую сепаратистские идеи.


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