В пределах Арцаха осталось около половины действовавших школ

В школы Степанакерта вернулись почти 70% учеников и 75% педагогического состава. Об этом «Арменпресс» сообщил замминистра образования, науки и культуры Арцаха Микаел Амбарцумян, добавив, что действуют почти все общеобразовательные школы, кроме школ № 5 и № 9.

“В школах Степанакерта до войны учились 8 548 учеников. В настоящее время в действующих школах учатся более 5 970 учеников, в том числе и дети из перемещенных населенных пунктов. В Аскеранском районе учатся 1 558 учеников, вместо прежних 2 452. Из-за проблем со зданиями в районе пока не действуют школы общин Шош, Айгестан и Сзнек. Число школьников Мартакертского района в настоящее время -2 033 вместо 3 354. В районе не действуует только школа Агабекалинджа.

В настоящее время в школах районов Мартуни обучается 962 ученика, ранее - 3 578. В некоторых частях региона есть школы, разрушенные во время войны, они ремонтируются. После открытия этих школ количество школьников в области достигнет 1 500.

Всего в оставшихся в пределах Арцаха населенных пунктах около действуют 100 школ, вместо прежних 217. В результате войны ряд школьных зданий были частично разрушены, и сейчас ведутся строительные работы”, - представил Микаел Амбарцумян.

“Временно прекращен установленный порядок приема на работу педагогов, переехавших из других населенных пунктов Арцаха в Степанакерт”, - добавил Микаел Амбарцумян.

Ван Новиков