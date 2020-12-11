Курс драма по соотношению к доллару США в Армении за месяц вырос на 1,6%, за год - на 4,7%

На потребительском и валютном рынках Армении в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем был зафиксирован рост цен и расчетного курса армянского драма по отношению к доллару США на 1.3% и 1.6% соответственно. Как стало известно «Арменпресс» из Статистического комитета Республики Армения, в ноябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года в Армении зарегистрирован рост потребительских цен и расчетного курса армянского драма по соотношению к доллару США на 0.3% и 4.5 %.

За тот же период прошлого года потребительские цены и расчетный курс армянского драма по соотношению к доллару США снизились на 0,5% и 1,6%. В ноябре 2020 г. средний расчетный курс армянского драма к доллару США составил 499,6 драма, что на 4,7% выше показателя аналогичного периода 2019 года (477.1 драмов).