Захарова назвала единственный путь преодоления разногласий между Ереваном и Баку

Армения и Азербайджан должны найти пути приведения всех глубоких разногласий и противоречий в регионе в соответствие со своими интересами. Как сообщает Арменпресс, об этом на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что есть исторически позитивный опыт совместного проживания армянского и азербайджанского народов как на территории Армении, так и на территории Азербайджана.

Сейчас, по словам Захаровой, благодаря посредническим усилиям России, остановлено кровопролитие, достигнута договоренность о возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц, разблокировании транспортных и экономических связей региона, создан Центр гуманитарного реагирования, призванный оказывать содействие Армении и Азербайджану в восстановлении гражданской инфраструктуры, формировании условий для нормальной жизнедеятельности населения.

"Таким образом, создаются реальные предпосылки для налаживания диалога между народами. И этот диалог, в общем-то, единственный возможный путь для преодоления разногласий", - сообщила она.

По словам Захаровой, следует делать ставку на реализацию различных взаимовыгодных вариантов синергии торговых, транспортно-энергетических возможностей региона. “И, конечно, вне всяких сомнений в повестке дня должно стоять наращивание и уплотнение контактов бизнесменов, ученых, в целом представителей гражданского общества. Один из возможных вариантов - взаимные поездки журналистов. Кстати, опыт последних лет тоже имеется, считаю, это верный шаг в направлении устойчивого мира между народами Армении и Азербайджана", - сказала она.