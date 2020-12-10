Никакие политические заявления не должны перечеркивать усилия по миру в Карабахе: Захарова

Заявления на политическом уровне должны способствовать созданию всех необходимых условий для нормализации жизни в Нагорном Карабахе, а не перечеркивать приложенные усилия по урегулированию конфликта. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президентов Азербайджана и Турции.

В то же время Захарова добавила, что не видела оригинальных версий заявлений Алиева и Эрдогана, поэтому может говорить в общих чертах.

По словам Захаровой, Москва исходит из того, что ситуация в регионе очень непростая и много усилий было сосредоточено на том, чтобы вернуть ее в мирное русло и остановить боевые действия. Большая работа была проведена для того, чтобы усадить стороны за стол переговоров и запустить сложнейшие процессы по возвращению беженцев, восстановлению инфраструктуры, созданию предпосылок и условий для нормализации жизни в данном регионе во всех сферах, добавила она.

"Эта работа чрезвычайно кропотливая. Мы исходим из того, что политические заявления должны способствовать именно этим процессам", - указала дипломат.