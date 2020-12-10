Социальная реклама, размещаемая на дорожных щитах, освобождена от налогообложения
16:15, 10 Декабрь, 2020
Национальное Собрание Армении во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения. Как передает «Арменпресс», автор проекта член правительства Армении и фракции “Мой шаг” София Овсепян.
Законопроект предусматривает освобождение от налогообложения социальной рекламы, размещенной на дорожных щитах автомагистралей, и приведение дорожного налога в соответствие с пошлинами за рекламу, размещаемую в муниципалитетах.
После первого чтения в проект изменений не внесено.
Представленный проект единогласно принят 86 голосами “за”.
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