Социальная реклама, размещаемая на дорожных щитах, освобождена от налогообложения

Национальное Собрание Армении во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения. Как передает «Арменпресс», автор проекта член правительства Армении и фракции “Мой шаг” София Овсепян.

Законопроект предусматривает освобождение от налогообложения социальной рекламы, размещенной на дорожных щитах автомагистралей, и приведение дорожного налога в соответствие с пошлинами за рекламу, размещаемую в муниципалитетах.

После первого чтения в проект изменений не внесено.

Представленный проект единогласно принят 86 голосами “за”.