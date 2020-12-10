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Социальная реклама, размещаемая на дорожных щитах, освобождена от налогообложения

Социальная реклама, размещаемая на дорожных щитах, освобождена от налогообложения

Национальное Собрание Армении во втором чтении и полностью приняло проект закона  О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения. Как передает «Арменпресс», автор проекта  член правительства Армении и фракции “Мой шаг” София Овсепян.

Законопроект предусматривает освобождение от налогообложения социальной рекламы, размещенной на дорожных щитах автомагистралей, и приведение дорожного налога в соответствие с пошлинами за рекламу, размещаемую в муниципалитетах.

После первого чтения в проект изменений не внесено.

Представленный проект единогласно принят 86 голосами “за”.


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