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Парламент Армении избрал Давида Наапетяна членом Совета ЦБ

Парламент Армении избрал Давида Наапетяна членом Совета ЦБ

Национальное Собрание Армении избрало Давида Наапетяна на должность члена Совета Центрального банка. Как передает «Арменпресс», кандидатура Наапетяна, предложенная фракцией “Мой шаг”, получила положительное заключение постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Наапетян был избран закрытым тайным голосованием. В голосовании приняли участие 84 депутата, недействительными признаны 2 бюллетеня, за проголосовали 81 депутат, против – 1.

С 2006 по 2015 гг. Наапетян был заместителем руководителя аппарата ЦБ, в 2015 - 2017 гг. - руководителем аппарата ЦБ, с 2017 г. - генеральным секретарем ЦБ, членом исполнительного комитета.


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