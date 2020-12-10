Шант Саркисян завоевал путевку в финал онлайн чемпионата мира по шахматам

Завершился европейский отборочный турнир молодежного онлайн-чемпионата мира по шахматам.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация шахмат. В турнире до 18 лет Шант Саркисян набрал 5,5 баллов из 7 возможных, занял второе место и выиграл путевку на финальный турнир. Артур Давтян также был близок к этому, но наш шахматист проиграл в последнем туре, заняв лишь 10-е место. Участвовавший в турнире Армен Барсегян набрал 4,5 очка и занял 14 место.

В турнире до 16 лет Мамикон Гарибян набрал 4.5 очка и занял 10-е место, а Аршак Мелконян с 3,5 очками занял 31-е место.

В отборочном туре шахматисты Европы, Азии, Америки и Африки борются за три путевки в финал, в финале к ним присоединяются 4 шахматиста с самым высоким рейтингом в данной возрастной группе.