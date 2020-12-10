Не будет арцахца, который не получит полагающееся социальное содействие: Мане Тандилян

Для почти 40 000 арцахцев, лишившихся жилья, потребуется примерно 8 000 - 10 000 квартир. Об этом «Арменпресс» сказала министр труда, социальных вопросов и жилищного строительства Арцаха Мане Тандилян, добавив, что вопрос строительства 7 000 - 8 000 тысяч квартир при содействии российской стороны уже обсуждается.

“Одним из наших приоритетов является обеспечение жильем всех жителей Арцаха, потерявших свои дома. На данный момент мы стараемся найти как можно больше временных решений, разместив их в отелях, в домах престарелых в Степанакерте и т. д. Кроме того, обсуждается возможность выплаты компенсаций принимающим семьям в Армении и Арцахе. В соответствии с этим будет предусмотрено, что принимающие семьи в населенных пунктах Армении получат по 30 000 драмов на каждого гражданина, а в Арцахе - по 45 000 драмов”, - сказала министр. По ее словам, в настоящее время эти проблемы связаны и с зимой.

“В течение всего этого времени перемещенным лицам Арцаха по мере необходимости предоставлялись теплая одежда и постельные принадлежности. Ожидается, что правительство возместит счета за коммунальные услуги. Некоторые ограничения на размер компенсации, особенно в случае с электричеством, обусловлены только тем, чтобы максимально снизить нагрузку на линии электропередач”, - сказала Мане Тандилян.

Касаясь других программ социальной помощи, министр сообщил, что в ближайшее время предусмотрено и содействие в размере 250 000 драмов всем жителям Арцаха, чьи квартиры пострадали в результате войны.

“В настоящее время реализуются программы содействия в размерах 68 000 и 15 000 драмов. Также начался процесс приема и согласования заявлений о компенсации в размере 300 000 драмов арцахцам, перемещенным из населенных пунктов, находящихся под контролем Азербайджана. Выплаты ожидаются не позднее конца декабря. Заявки помимо передачи в соответствующее подразделение министерства, можно заполнять и онлайн, а также в пунктах обслуживания “Karabakh Telecom”, - сообщила Мане Тандилян, подчеркнув, что не будет ни одного гражданина Арцаха, который не получит предусмотренное законом содействие.

Ван Новиков