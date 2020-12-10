Данные о пленных и без вести пропавших передаются компетентным органам: Омбудсмен Арцаха

Офис Защитника прав человека Арцаха продолжает расследования и сбор данных о военнопленных и пленных гражданских лицах. Об этом «Арменпресс» сообщил Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян, добавив, что расследования в основном проводятся на основе видеозаписей, полученных из открытых азербайджанских источников.

Ранее по результатам этих расследований мы говорили 60 армянских военнопленных и 40 пленных мирных жителей Арцаха. Однако эти цифры меняются по мере того, как мы обнаруживаем новые видеозаписи. Кроме того, азербайджанская сторона недавно вернула тела мирных жителей. Следует отметить, что наши данные о количестве пленных армян, содержащихся в Азербайджане, являются результатом расследований по открытым источникам, поэтому они не могут быть окончательными и должны быть официально подтверждены. Исходя из этого, в настоящее время я не считаю правильным публиковать цифры или другие подробности, так как это может негативно повлиять на судьбу пленных. Очевидно, что информация, которую мы получаем и передаем в соответствующие органы, имеет решающее значение для поиска заключенных и их судеб”, - сказал Артак Бегларян.

По его словам, офис Защитника прав человека материалы, собранные в результате его ознакомительной миссии во время войны, передал международным организациям, которые, не отреагировали на факты военных преступлений Азербайджана, включая пытки и бесчеловечное обращение с военнопленными и пленными гражданскими лицами. Касаясь вопроса поиска выживших армянских военнослужащих на местах боевых действий, Артак Бегларян отметил, что в эти дни к Защитнику прав человека обращается очень много их родных.

Естественно, что родные пытаются получить любую информацию о пропавших без вести. В некоторых структурах с ними обращаются ненадлежащим образом, что недопустимо. Эти люди делают все возможное. Даже публикуют данные в социальных сетях, пытаясь получить хоть какую-то информацию. Их боль и стремление получить информацию, их надежды естественны и понятны для нас. Однако прошу родственников не публиковать другие подробности о пропавших без вести и пленниках, так как это может иметь фатальные последствия. Они могут обращаться к Защитникам прав Армении и Арцаха. “Соответствующая комиссия Армии обороны и Международного комитета Красного Креста при поддержке российских миротворцев занимается вопросами пропавших без вести и пленных”, - отметил Защитник прав человека Арцаха, добавив, что, в поисково-спасательном процессе азербайджанская сторона создает искусственные препятствия.