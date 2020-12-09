Пашинян опроверг слухи о наличии приложения к трехстороннему заявлению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг слухи о том, что существует какое-то приложение к трехстороннему заявлению о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Гургена Багдасаряна.

«Никакого приложения не существует. Мне сегодня сказали, что есть какие-то слухи о каких-то приложениях», - сказал Пашинян.

Коснувшись наблюдения о представлении деталей трехстороннего заявления о демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, Пашинян отметил, что публичное обсуждение этих вопросов в настоящий момент не принесет никакой пользы.

«Публичное обсуждение не может принести никакой пользы. Я понимаю искушение вдаваться в подробности. Нет никаких препятствий для проведения закрытого заседания Национального Собрания, на котором я готов затронуть все детали», - сказал премьер.