Правительство в случае необходимости в бюджет 2021 года по линии военных расходов внесет изменения

Министр финансов Армении уверяет, что правительство готово в случае необходимости в бюджет 2021 года по линии военных расходов внести изменения, существующие неопределенности не позволяют внести эти изменения уже сейчас. Как сообщает Арменпресс, об этом Атом Джанджугазян сказал в ходе обсуждения в Национальном собрании законопроекта о госбюджете Республики Армения на 2021 год.

Он сослался на мнение, высказанное в связи с проектом бюджета на 2021 год, что его нужно кардинально изменить, также высказался об изменении военных расходов. “Возможно, его надо изменить. Но сначала, говоря о размере изменений, надо иметь в виду, что у них есть две стороны. Постоянное увеличение или уменьшение этой суммы имеет свои риски, мы просто должны это учитывать. Тем более, что это достаточно научно обоснованный тезис. И по этой логике предусмотрен и общий бюджет военных расходов”, - сказал министр.

Отвечая на вопрос, будет ли необходимость в изменении военных расходов, он сказал, что нынешняя степень неопределенности не позволяет сделать это сегодня. “Нас ничто не стеснит, когда станет ясно, что делать с военными расходами, составленными по логике бюджетного процесса того времени. В случае необходимости правительство инициирует изменения в бюджете как на 2020, так и на 2021 год, а если в этом не будет необходимости, правительство сможет реализовать их в рамках своих возможностей, оно сделает это”, - сказал Джанджугазян.

Он подчеркнул, что точка зрения, что можно приостановить бюджет, учитывая то, что мы не знаем, что будет с военными расходами в следующем году, может стать грубым упущением.

Анна Григорян