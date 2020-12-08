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Возобновлено регулярное пассажирское сообщение между населенными пунктами Арцаха

Возобновлено регулярное пассажирское сообщение между населенными пунктами Арцаха

Возобновлено регулярное пассажирское сообщение между Степанакертом и районными населенными пунктами Арцаха. Об этом сообщил Арменпресс начальник отдела эксплуатации ЗАО «Степанакертский центральный автовокзал» Шаген Гаспарян. По его словам, пассажиропоток на автовокзале несравнима с довоенной активностью, но маршрутки готовы к отправлению в регионы.

«Восстановлены как межгосударственные, так и межобщинные регулярные пассажирские перевозки. В частности, межгосударственный маршрут обслуживает по 3-4 маршрутных такси ежедневно. Стоимость проезда из Степанакерта в Ереван составляет 4500 драмов, а Ереван-Степанакерт пока бесплатный», - сказал Гаспарян.

Коснувшись восстановления межгосударственных маршрутов и регулярных пассажирских перевозок, представитель автовокзала Степанакерта сообщил, что с 1 декабря начались межгосударственные регулярные пассажирские перевозки.


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