Франция сообщила о вспышке птичьего гриппа

Минсельхоз Франции сообщил о вспышке высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N8 на птицефабрике с 6 тысячами уток в департаменте Ланды на юго-западе страны.

"Национальная справочная лаборатория ANSES подтвердила сегодня заражение вирусом H5N8 скотоводства из 6 тысяч уток в коммуне Бенесс-Маремн (департамент Ланды), где 5 декабря наблюдалась высокая смертность", - говорится в коммюнике министерства, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Речь идет о первой зараженной ферме во Франции с момента появления вируса H5N8 в зоомагазинах страны в середине ноября,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Этот вирус H5N8, не передаваемый человеку, активно циркулирует в дикой природе Европы через перелетных птиц", - сообщается в коммюнике.