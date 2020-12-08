Время в Ереване: 11:07:36,   8 Декабрь

Айк Цирунян и Нарек Григорян присягнули на депутатские полномочия

Айк Цирунян и Нарек Григорян присягнули на депутатские полномочия

Новые члены парламентской фракции “Мой шаг” Айк Цирунян и Нарек Григорян присягнули на депутатские полномочия.

Как передает Арменпресс, церемония принятия присяги состоялась в начале очередного четырехдневного заседания, созванного 8 декабря.

Айк Цирунян и Нарек Григорян заполнили вакантные места во фракции, оставшиеся после выхода Гаяне Абрамян и Вараздата Карапетяна, сложивших мандат депутата.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации