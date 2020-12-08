Новые члены парламентской фракции “Мой шаг” Айк Цирунян и Нарек Григорян присягнули на депутатские полномочия.

Как передает Арменпресс, церемония принятия присяги состоялась в начале очередного четырехдневного заседания, созванного 8 декабря.

Айк Цирунян и Нарек Григорян заполнили вакантные места во фракции, оставшиеся после выхода Гаяне Абрамян и Вараздата Карапетяна, сложивших мандат депутата.