В Украине прошли поминальные мероприятия по жертвам землетрясения в Армении
21:50, 7 Декабрь, 2020
Во всех армянских церквях и часовнях Украины прошли поминальные службы по жертвам Спитакского землетрясения.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, молитву в Часовне Србоц Наатакац в Киеве возглавил глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян.
На молебне присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Украине Тигран Сейранян, представители Союза армян Украины и Киевской армянской общины.
Издание отмечает, что во многих регионах страны армянскими общинами ежегодно проводятся разные мероприятия, посвященные памяти жертв Спитакского землетрясения.
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