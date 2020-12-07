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В Украине прошли поминальные мероприятия по жертвам землетрясения в Армении

В Украине прошли поминальные мероприятия по жертвам землетрясения в Армении

Во всех армянских церквях и часовнях Украины прошли поминальные службы по жертвам Спитакского землетрясения.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, молитву в Часовне Србоц Наатакац в Киеве возглавил глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян.

На молебне присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Украине Тигран Сейранян, представители Союза армян Украины и Киевской армянской общины.

Издание отмечает, что во многих регионах страны армянскими общинами ежегодно проводятся разные мероприятия, посвященные памяти жертв Спитакского землетрясения.


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