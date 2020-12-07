Бизнесмен Артак Товмасян заявил о создании новой политической силы в Армении 

Предприниматель, владелец гостиницы «Двин» в Ереване Артак Товмасян заявляет о создании в Армении новой политической силы. Как сообщает Арменпресс, Товмасян сообщил об этом 7 декабря на своей странице в Facebook.

«Сегодня перед нашим народом стоит один императив, который носит одно название - развитие. Развитие в военной сфере, развитие в сферах образования, науки и спорта, развитие в сфере здравоохранения, инновации - везде. Мы должны создать атмосферу, в которой каждый будет заниматься своим любимым делом, своей профессией, способствуя развитию нашей страны. Мы создадим блестящую дипломатическую команду, которая наведет мосты стабильного сотрудничества со всеми геополитическими центрами, конечно, в первую очередь - с Российской Федерацией», - сказал Товмасян.

Бизнесмен добавил, что в новую политическую команду войдут люди, которые ранее практически не занимались политикой, но добились успехов в своих сферах.

«Наша цель - создать новую политическую повестку дня, объединить вокруг этих идей совершенно новых людей, большинство из которых никогда не были вовлечены в политику, но достигли серьезных успехов в своих областях. Стать участником и исполнителем позитивных изменений. Мы открыты для сотрудничества со всеми людьми, которые готовы работать на будущее нашей страны и нести ответственность в будущем за свою сферу», - сказал Артак Товмасян.

Артак Товмасян - председатель благотворительного фонда «Товмасяна».