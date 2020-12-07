Армен Григорян уверен, что обмен пленными скоро состоится

Продюсер Армен Григорян, по призыву которого представители творческой интеллигенции с целью возврата армянских пленных передавали письма в посольства России, Франции и США в Армении, считает, что они сделали то, что должны были сделать.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Григорян напомнил, что после вручения писем они получили ответ от посольства РФ в Армении.

“Посольство распространило заявление, отметив, что вопрос возвращения военнопленных находится в центре внимания их правительства, а затем и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что он знает об этом письме, и подчеркнул, что вопросом пленных занимается лично Владимир Путин”, - отметил Григорян.

Он напомнил, что при посредничестве России Армения и Азербайджан согласились обменяться пленными по принципу “все в обмен на всех”.

“Это деятельность в процессе, и я уверен, что обмен пленными состоится очень скоро. Неважно замешаны мы в этом, или нет, это не так важно. Обмен состоится, наши ребята вернутся домой. Мы сделали то, что должны были сделать, теперь мы следим за событиями, не вмешиваемся, чтобы не мешать”, - сказал он.

29 ноября представители творческой интеллигенции направили письмо, касающееся вопроса армянских военнопленных в посольство России в Армении, 30 ноября - в посольство Франции в Армении, 1 декабря - в посольство США в Армении.

2 декабря вице-премьер Тигран Авинян принял посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина. В ходе встречи армянская сторона в процессе обмена пленными предложила применить принцип “все на всех”. Посол Копыркин отметил, что вопрос поиска тел погибших, пленных и пропавших без вести находится в центре внимания российского руководства, которое придает особое значение всестороннему выполнению положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.