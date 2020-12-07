Никол Пашинян в Гюмри почтил память жертв Спитакского землетрясения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во дворе церкви Аменапркич в Гюмри возложил венок и почтил память жертв землетрясения. Как сообщает «Арменпресс», память жертв землетрясения 1988 г. почтили и депутаты Национального собрания.

У мемориала “Невинным жертвам, милосердным сердца” священослужители вознесли молитвы за их души. Премьер-министр Никол Пашинян поговорил с собравшимися в Гюмри людьми, которые выразили премьер-министру свою поддержку.

На церемонии присутствовали мэр Гюмри Самвел Баласанян и руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.

В Армении 32 года назад произошла страшная катастрофа, которая стала серьезным вызовом для всей страны. 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту 22,7 секунды по местному времени на севере Армении произошло разрушительное землетрясение силой в 10 баллов в эпицентре. За считанные секунды землетрясение привело к разрушению тысяч строений и гибели десятков тысяч людей.