На автодорогах Гегаркуникской, Лорийской, Сюникской, Котайкской и Ширакской областей  гололедица

Автодороги на территории Республики Армения в основном проходимы. Дороги, ведущие к озеру Кари и к крепости Амберд в Арагацотнской области, труднопроходимы. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, на автодорогах Гегаркуникской, Лорийской, Сюникской, Котайкской областей, на дороге Артик-Алагяз Ширакской области - местами гололедица. Горный перевал Варденяц труднопроходим для машин с прицепами.

В Арагацотнской области, в Ахурянском районе Ширакской области, в Таширском районе Лорийской области, в Дилижанском и Ноемберянском районах Тавушской области - снег.

Согласно сведениям, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей. МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.