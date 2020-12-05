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Премьер провел встречу с членами семей пропавших без вести и попавших в плен лиц

Премьер провел встречу с членами семей пропавших без вести и попавших в плен лиц

Премьер-министр Никол Пашинян продолжает в правительстве встречи с членами семей пропавших без вести и попавших в плен во время Арцахской войны военнослужащих и мирных жителей.

 Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении

Премьер-министр, вице-премьер Тигран Авинян, министр обороны Вагаршак Арутюнян, министр здравоохранения Арсен Торосян представили информацию о проделанной работе по возвращению удерживаемых лиц, обмену телами погибших, обнаружению пропавших без вести, а также по приобретению и установке второй линии ДНК-тестирования и судебно-генетических исследований.

 

Подробно были обсуждены  процессы, осуществляемые при участии Республики Арцах и при посредничестве Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста.

 

Премьер-министр выслушал опасения членов семьи и ответил на их вопросы.


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