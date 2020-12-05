Премьер провел встречу с членами семей пропавших без вести и попавших в плен лиц

Премьер-министр Никол Пашинян продолжает в правительстве встречи с членами семей пропавших без вести и попавших в плен во время Арцахской войны военнослужащих и мирных жителей.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении

Премьер-министр, вице-премьер Тигран Авинян, министр обороны Вагаршак Арутюнян, министр здравоохранения Арсен Торосян представили информацию о проделанной работе по возвращению удерживаемых лиц, обмену телами погибших, обнаружению пропавших без вести, а также по приобретению и установке второй линии ДНК-тестирования и судебно-генетических исследований.

Подробно были обсуждены процессы, осуществляемые при участии Республики Арцах и при посредничестве Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста.

Премьер-министр выслушал опасения членов семьи и ответил на их вопросы.