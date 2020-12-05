"Айастани Анрапетутюн". Надо быть готовым к провокациям турецких военных

Попытки изменить геополитическую карту Кавказа продолжаются с той же интенсивностью, что и накануне, и во время войны. Турция регулярно увеличивает военное присутствие на территориях, прилегающих к Республике Арцах. Уже сейчас можно однозначно сказать, что в ближайшее время эта страна будет иметь в Азербайджане внушительную военную силу.

С другой стороны, присутствие турецких вооруженных сил чревато серьезными рисками возобновления боевых действий. К возможному развитию событий мы должны быть готовы во всех отношениях, в том числе и в военной сфере. В нынешней ситуации нельзя исключать ни один сценарий развития, тем более что Азербайджан по наущению Турции занял крайне деструктивную позицию в начинающихся переговорах о статусе Арцаха.

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