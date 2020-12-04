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Президент Арцаха принял делегацию во главе с начальником инженерных войск ВС РФ Ставицким

Президент Арцаха принял делегацию во главе с начальником инженерных войск ВС РФ Ставицким

Президент Арцаха Араик Арутюнян 4 декабря принял прибывшую в Арцах с рабочим визитом делегацию во главе с начальником инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенантом Юрием Ставицким.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, приветствуя гостей, Арутюнян отметил, что решение вопросов внутренней и внешней безопасности очень важно для устойчивого и безопасного развития Арцаха. В этом контексте президент Арцаха высоко оценил визит Юрия Ставицкого, подчеркнув, что это даст возможность решать проблемы на практическом уровне.

Юрий Ставицкий поблагодарил Араика Арутюняна за теплый прием и отметил, что они готовы обсудить конкретные вопросы рабочей повестки.

Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян, директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян и другие официальные лица.


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