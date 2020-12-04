В ЕАЭС в ближайшие два года планируется ликвидировать 12 чувствительных изъятий и ограничений

В Евразийском экономическом союзе в ближайшие два года планируется ликвидировать 12 чувствительных изъятий и ограничений на общем рынке, однако этот перечень является открытым и может быть дополнен. Как передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося сегодня в режиме видеоконференции заседания Евразийского межправительственного совета.

Вопрос, касающийся устранения изъятий и ограничений в ЕАЭС, был внесен в повестку дня заседания. По словам Михаила Мясниковича, в текущем году устранены три ограничения, но еще остается 35. "Мы подготовили список из 12 изъятий и ограничений, которые планируем урегулировать за два года, - сказал он. - Это наиболее чувствительные позиции".

"Мы договорились, во-первых, что утверждается этот перечень, во-вторых, этот перечень остается открытый, он будет пополняться по мере готовности, а ЕЭК будет отчитываться по данному вопросу в II квартале 2021 года на заседании межправсовета", - отметил Михаил Мясникович.