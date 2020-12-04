Два матча с участием «Урарту» перенесены
18:10, 4 Декабрь, 2020
Отдел по организации и проведению соревнований ФФА принял решение отложить матчи перенести матч 15-го тура Вбет армянской премьер-лиги «Урарту» - «Арарат» и уже перенесенный поединок 7-го тура Вбет армянской премьер-лиги «Урарту» - «Арарат-Армения».Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, решение было принято с учетом положительных результатов теста ПЦР на коронавирус у пяти игроков в ФК «Урарту».
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