COVID-19. В мире количество инфицированных достигло 65 млн 694 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 65 млн 694 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 1 млн 514 тыс. Вылечились более 45 млн 540 тыс человек.

В США, которые находятся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 14 млн 535 тыс 196 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 282 тыс 829. По этому показателю также США первые в мире. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 9 млн 578 тыс 574. Скончались 139 тыс 263 больных. Число инфицированных в Бразилии – 6 млн 487 тыс 516. Число смертей составляет 175 тыс 307.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 2 млн 402 тыс 949. За последние сутки здесь зарегистрировано 27 тыс 403 новых случаев. Число летальных исходов – 42 тыс 176.

Далее следует Франция, где 2 млн 257 тыс 331 подтвержденный случай и 54 тыс 140 случаев смерти. В десятку входят также Испания, Великобритания, Италия, Аргентина, Колумбия.

Из стран региона в Иране 1 млн 016 тыс 835 подтвержденных случаев и 49 тыс 695 смертей. В Турции, которая находится на 18-м месте, 733 тыс 261 случай заболевания, 14 тыс 316 случаев смерти. Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 152 тыс 704, с начала заражения здесь скончались 1425 человек.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 73-м месте. Число подтвержденных общих случаев - 86 тыс 584, вылечились 81 тыс 679 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние месяцы не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.