МИД Армении приветствует принятие парламентом Франции резолюции о необходимости признания НКР

Министерство иностранных дел Республики Армения приветствует принятие Национальным собранием Франции резолюции о необходимости признания Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении МИД Республики Армения.

“Мы приветствуем резолюцию Национального собрания Франции о необходимости признания Нагорного Карабаха, принятую подавляющим большинством голосов, которая последовала за аналогичной резолюцией, принятой Сенатом на прошлой неделе. Эта совместная позиция нижней и верхней палат французского Парламента символизирует решительный протест французов против политики этнической чистки Азербайджана и геноцида против народа Арцаха проводимого им при поддержке Турции и наемников-террористов”.

В МИД считают, что в резолюции подчеркивается и необходимость гарантировать безопасность мирного населения Арцаха, провал мирного процесса со стороны Азербайджана и размещение наемников террористических группировок при поддержке Турции в Нагорном Карабахе.

“Мы придаем важность таким шагам международного сообщества в пользу окончательного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, признания статуса Арцаха на основе права на самоопределение, которое стало одним из главных императивов обеспечения безопасности арцахских армян”.

3 декабря, через неделю после исторического решения Сената Франции о признании Республики Арцах, Национальное собрание Франции 188 голосами за и 3 против, приняло резолюцию, в которой подчеркивается необходимость признания Нагорного Карабаха. На прошлой неделе Сенат Франции принял резолюцию, призывающую к признанию Арцаха, призывающую правительство признать независимость Азербайджана.