Санкции против Турции из-за С-400 включены в проект бюджета США

Проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год, распространенный американским Конгрессом, предусматривает введение новых санкций против Турции за приобретение ею российских ЗРК С-400.

В частности, президенту США предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Санкции могут быть введены в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Действующим законом Турции за сделку с Россией запрещены продажи истребителей F-35.

В целом законопроект предусматривает на 2021 финансовый год расходы на национальную оборону в сумме $732 млрд, включая $69 млрд зарубежных расходов.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.