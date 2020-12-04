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“Рома” обыграла “Янг Бойс”: Мхитарян вышел на замену

“Рома” обыграла “Янг Бойс”: Мхитарян вышел на замену

В групповом этапе Лиги Европы по футболу “Рома” дома принимала “Янг Бойс”.

Как передает Арменпресс, на Олимпийском стадионе в Риме “волки” обыграли “Янг Бойс” со счетом 3:1. В составе столичной команды отличились Борха Майорал, Рикардо Калафьори и Эдин Джеко.

Генрих Мхитарян не был в стартовом составе “Ромы”, но вышел на замену во втором тайме.

Путевку в следующий раунд Лиги Европы “Рома” завоевала еще в предыдущем раунде.


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