“Рома” обыграла “Янг Бойс”: Мхитарян вышел на замену
08:51, 4 Декабрь, 2020
В групповом этапе Лиги Европы по футболу “Рома” дома принимала “Янг Бойс”.
Как передает Арменпресс, на Олимпийском стадионе в Риме “волки” обыграли “Янг Бойс” со счетом 3:1. В составе столичной команды отличились Борха Майорал, Рикардо Калафьори и Эдин Джеко.
Генрих Мхитарян не был в стартовом составе “Ромы”, но вышел на замену во втором тайме.
Путевку в следующий раунд Лиги Европы “Рома” завоевала еще в предыдущем раунде.
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