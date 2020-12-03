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Азербайджан в 2020 году импортировал из Турции вооружение на 256 млн долларов

Азербайджан в 2020 году импортировал из Турции вооружение на 256 млн долларов

Азербайджан в период с января по ноябрь 2020 года импортировал из Турции оружие и военную технику на сумму 256 млн долларов.

Как сообщает Арменпресс" со ссылкой на турецкое информационное агентство Yeni Şafak, за последние 11 месяцев экспорт оружия из Турции в Азербайджан увеличился на 600%. Азербайджан активно использовал импортированное из Турции оружие и военную технику во время войны в Нагорном Карабахе.

По данным Yeni Şafak, продукция турецкой оборонной промышленности, которую активно использовал Азербайджан, привлекла внимание всего мира. После войны в Нагорном Карабахе многие страны «постучали в дверь Турции», чтобы купить товары, произведенные с использованием местных и национальных ресурсов.


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